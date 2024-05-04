5 ملايين جنيه إيرادات أفلام موسم عيد الفطر أمس.. السرب في الصدارة

منافسة قوية يشهدها شباك التذاكر بدور العرض السينمائية منذ انطلاق موسم أفلام عيد الفطر، الذي شهد طرح عدد من الأعمال المميزة، آخرها فيلم السرب.

5 ملايين جنيه إجمالي إيرادات أمس

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، عن أن هناك منافسة قوية بالفعل في شباك التذاكر، وبلغ إجمالي إيرادات أمس الجمعة، 5 ملايين و55 ألف جنيه.

أشار إلى أن فيلم السرب لأحمد السقا جاء في الصدارة، بينما جاء فيلم شقو للفنان عمرو يوسف في المركز الثاني، وفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة احتل المركز الثالث، أما فيلم عالماشي فقد جاء في المركز الرابع والأخير.

يذكر أنه جرى رفع فيلم الحريفة مؤخرا من دور العرض السينمائية بعد ضعف إيراداته، وكذلك فيلم أسود ملون بطولة بيومي فؤاد.