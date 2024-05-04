نجوم الغناء ينعون الشاعر بدر بن عبد المحسن: «انطفى ضي الحروف»

نعى عدد من الفنانين الأمير والشاعر بدر بن عبد المحسن، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت.

وفاة الشاعر بدر بن عبد المحسن

وقالت الفنانة نوال الكويتية عبر حسابها على موقع إكس: «رحل الأمير الشاعر الكبير، الصديق والأب والقريب، ستبقى دائما في قلوبنا وقلوب كل اللي يحبونك، رحم الله الأمير بدر بن عبدالمحسن واسكنه فسيح جناته، خالص العزاء لأسرة الأمير بدر بن عبدالمحسن ولأسرة آل سعود الكرام، إنا لله وإنا اليه راجعون».

رحل الأمير الشاعر الكبير، الصديق والأب والقريب

ستبقى دائما في قلوبنا وقلوب كل اللي يحبونك

رحم الله الأمير بدر بن عبدالمحسن واسكنه فسيح جناته

خالص العزاء لأسرة الأمير بدر بن عبدالمحسن ولأسرة آل سعود الكرام

إنا لله و إنا اليه راجعون#بدر_بن_عبدالمحسن pic.twitter.com/lJtSn4q3zF — نوال الكويتية (@NAWALalq8iya) May 4, 2024

كما نعت الفنانة أحلام الأمير الراحل، عبر حسابها على «إكس»، قائلة: «انطفى ضي الحروف».

انطفى ضي الحروف #بدر_بن_عبد_المحسن pic.twitter.com/903KhubV2I — A H L A M ~ ♥️ ~ أحلام (@AhlamAlShamsi) May 4, 2024

عبادي الجوهر ينعى الأمير الراحل

وفي ذات السياق، كتب الفنان عبادي الجوهر على حسابه بـ«إكس»، «رحم الله الأمير الشاعر صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن وغفرله واسكنه فسيح جناته. عزائي لأسرته الكريمة وأبنائه ولآل سعود الكرام».