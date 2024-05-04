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نجوم الغناء ينعون الشاعر بدر بن عبد المحسن: «انطفى ضي الحروف»

كتب:

بسمة شطا
01:15 م | السبت 04 مايو 2024
الشاعر بدر بن عبد المحسن

الشاعر بدر بن عبد المحسن

نعى عدد من الفنانين الأمير والشاعر بدر بن عبد المحسن، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت.

وفاة الشاعر بدر بن عبد المحسن

وقالت الفنانة نوال الكويتية عبر حسابها على موقع إكس: «رحل الأمير الشاعر الكبير، الصديق والأب والقريب، ستبقى دائما في قلوبنا وقلوب كل اللي يحبونك، رحم الله الأمير بدر بن عبدالمحسن واسكنه فسيح جناته، خالص العزاء لأسرة الأمير بدر بن عبدالمحسن ولأسرة آل سعود الكرام، إنا لله وإنا اليه راجعون».

كما نعت الفنانة أحلام الأمير الراحل، عبر حسابها على «إكس»، قائلة: «انطفى ضي الحروف».

عبادي الجوهر ينعى الأمير الراحل

وفي ذات السياق، كتب الفنان عبادي الجوهر على حسابه بـ«إكس»، «رحم الله الأمير الشاعر صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن وغفرله واسكنه فسيح جناته. عزائي لأسرته الكريمة وأبنائه ولآل سعود الكرام».

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بقلم بسمة شطا