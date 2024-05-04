نجوم الغناء ينعون الشاعر بدر بن عبد المحسن: «انطفى ضي الحروف»
كتب:
بسمة شطا
01:15 م | السبت 04 مايو 2024
الشاعر بدر بن عبد المحسن
نعى عدد من الفنانين الأمير والشاعر بدر بن عبد المحسن، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت.
وفاة الشاعر بدر بن عبد المحسن
وقالت الفنانة نوال الكويتية عبر حسابها على موقع إكس: «رحل الأمير الشاعر الكبير، الصديق والأب والقريب، ستبقى دائما في قلوبنا وقلوب كل اللي يحبونك، رحم الله الأمير بدر بن عبدالمحسن واسكنه فسيح جناته، خالص العزاء لأسرة الأمير بدر بن عبدالمحسن ولأسرة آل سعود الكرام، إنا لله وإنا اليه راجعون».
رحل الأمير الشاعر الكبير، الصديق والأب والقريب— نوال الكويتية (@NAWALalq8iya) May 4, 2024
ستبقى دائما في قلوبنا وقلوب كل اللي يحبونك
رحم الله الأمير بدر بن عبدالمحسن واسكنه فسيح جناته
خالص العزاء لأسرة الأمير بدر بن عبدالمحسن ولأسرة آل سعود الكرام
إنا لله و إنا اليه راجعون#بدر_بن_عبدالمحسن pic.twitter.com/lJtSn4q3zF
كما نعت الفنانة أحلام الأمير الراحل، عبر حسابها على «إكس»، قائلة: «انطفى ضي الحروف».
انطفى ضي الحروف #بدر_بن_عبد_المحسن pic.twitter.com/903KhubV2I— A H L A M ~ ♥️ ~ أحلام (@AhlamAlShamsi) May 4, 2024
عبادي الجوهر ينعى الأمير الراحل
وفي ذات السياق، كتب الفنان عبادي الجوهر على حسابه بـ«إكس»، «رحم الله الأمير الشاعر صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن وغفرله واسكنه فسيح جناته. عزائي لأسرته الكريمة وأبنائه ولآل سعود الكرام».