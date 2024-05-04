هبوط حاد في أسعار السيارات.. و«الشعبة»: التراجعات تصل لـ500 ألف جنيه

شهدت السيارات الجديدة والمستعملة، موجة من التراجعات المتتالية خلال الفترة الماضية، بسبب تراجع أسعار الدولار بعد توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، فيما استمر التراجع على عدد كبير من الأنواع، في ظل اختفاء ظاهرة «الأوفر برايس».

تراجع أسعار السيارات لمستوى غير مسبوق

قال منتصر زيتون عضو الشعبة العامة للسيارات، بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة تراجعت خلال الفترة الماضية لمستويات غير مسبوقة على عدد كبير من الأنواع، حيث تصل قيمة التراجعات لنحو 500 ألف جنيه على بعض الأنواع أبرزها فولكس فاجن تيجوان 2024 والتي تخطى سعرها الـ3 ملايين جنيه، لتتراجع إلى نحو 2 مليون جنيه و390 ألف جنيه.

وأوضح عضو الشعبة العامة للسيارات في تصريحات لـ «الوطن»، أن الفترة الحالية أفضل فترة للمستهلكين لشراء سيارة سواء جديدة أو مستعملة؛ نتيجة تراجع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، كما توقع اتجاه سوق السيارات إلى مزيد من الاستقرار خلال الفترة المقبلة.

هبوط أسعار السيارات في مصر

- سجل سعر سيارة «كي جي ام» سانج يونج توريس 2024 أتوماتيك «COMFORT» تراجعاً جديداً بنحو 151 ألف جنيه لتسجل نحو مليون و599 ألف جنيه بدلاً من مليون و750 ألف جنيه.

- سجل سعر سيارة «كي جي ام» سانج يونج توريس 2024 أتوماتيك «ADVANCED»، تراجعاً جديداً بنحو 226 ألف جنيه، لتسجل نحو مليون و699 ألف جنيه بدلاً من مليون و950 ألف جنيه.

تراجع أسعار سيارات سيتروين

- سجل سعر سيارة سيتروين C5 إير كروس 2024 أتوماتيك «SHINE» نحو 2 مليون و60 ألف جنيه، بتراجع يقدر بنحو 500 ألف جنيه.

- سجل سعر سيارة سيتروين C5 إير كروس 2024 أتوماتيك «FEEL WITH SUNROOF» نحو مليون و940 ألف جنيه، بتراجع يقدر بنحو 450 ألف جنيه.

انخفاض أسعار سيارات «MG»

- سجّل سعر سيارة «MG» ام جى ار اكس 5 بلس 2024 اتوماتيك «LUXURY » تراجعا لتسجل نحو مليون و500 ألف جنيه بدلاً من مليون و760 ألف جنيه، بتراجعات تقدر بنحو 260 ألف جنيه.

- سجّل سعر سيارة «MG» ام جى ار اكس 5 بلس 2024 اتوماتيك «COMFORT» تراجعا لتسجل نحو مليون و450 الف جنيه بدلاً من مليون و700 ألف جنيه، بتراجعات تقدر بنحو 250 ألف جنيه.