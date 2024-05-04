نائب محافظ القاهرة يزور كنيسة مارمينا في عين شمس للتهنئة بعيد القيامة

زار الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، كنيسة مارمينا العجايبي بشارع الوحدة العربية بعين شمس، لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد للأخوة الأقباط، بحضور عدد من الكهنة رؤساء كنائس منطقة عين شمس وأعضاء مجلس النواب عن دائرة عين شمس والمطرية النائب صفوت النجار، والنائب محمد الكومي، والنائب السابق ثروت بخيت، وعبد الحميد أبو العزم رئيس حي عين شمس.

وأعرب نائب محافظ القاهرة عن أصدق التهاني وأرق الأمنيات بمناسبة إشراقة عيد القيامة المجيد، داعيا الله أن يجعله عيد سعيدا على جميع الأخوة المسيحيين والمصريين جميعآ.

نائب محافظ القاهرة: مصر بلد الأمن

وقدم الدكتور نائب محافظ القاهرة التهنئة بالعيد، مشيدًا بروح الود والمحبة التي تربط عنصري الأمة، مؤكدًا أن كل الاحتفالات التي تشهدها مصر سواء دينية أو وطنية ويشارك فيها كل أبناء الوطن توجه رسالة للعالم بأن مصر هي بلد الأمن والأمان والاستقرار.