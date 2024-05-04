تداول 13 ألف طن بضائع متنوعة و842 شاحنة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، مشيرا إلى تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و842 شاحنة، و425 سيارة.

حركة الواردات والصادرات

وبحسب بيان الهيئة، شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، و339 شاحنة، و409 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، و503 شاحنة و16 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون إكسبريس والحرية2، بينما تغادر العبارة أمل، فيما استقبل الميناء أمس العبارة أمل، وغادرت السفينتان الحرية2 وبوسيدون إكسبريس.

حركة تداول البضائع في ميناء نويبع

كما شهد ميناء نويبع تداول 3500 طن بضائع و239 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن، هي كوين، بريدج، اور وسينا، ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة درة جدة وعلى متنها 468 سيارة بوزن 950 طنا قادمة من جدة، وتغادر السفينة Sea Wave متجهة إلى جدة.

وبحسب البيان، سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2000 راكب بموانيها.