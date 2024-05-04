«قنا» تنهي استعداداتها لامتحانات النقل لجميع الصفوف.. المواعيد والمحظورات

أنهت مديرية التربية والتعليم بقنا، استعداداتها لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023-2024م ، والتى من المقرر أن تبدأ الأربعاء الموافق 8 مايو 2024م للصف السادس الإبتدائي والصفوف الأول والثاني الإعدادي، والأول والثاني الثانوي.

وأشار الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني من الصف السادس الإبتدائي يبلغ 77221 طالبا وطالبة على مستوى مدارس المحافظة، فيما بلغ عدد الطلاب المتقدمين من الصف الأول الإعدادي 71328 والصف الثاني الإعدادي 63811 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين من الصف الأول الثانوي 17448 وعدد طلاب الصف الثاني الثانوي 14558 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، في بيان، مديرو الإدارات التعليمية بمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان كل في نطاق إدارته التعليمية، وتشكيل غرفة عمليات بكل ادارة تعليمية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات أولاً بأول والعمل على تذليل أي معوقات.

‎وأكد «السيد» على اتخاذ كافة الإجراءات اللازم لضمان سير العملية الامتحانية بصورة طيبة، من حيث وضوح الورقة الامتحانية، ومطابقتها للمواصفات التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، واستغلال جميع الفراغات الموجودة بالمدارس بحيث لا يتجاوز عدد كل لجنة عن 22 طالبا، وتوفير كل سبل الراحة من إضاءة وتهوية، مع توفير المناخ المناسب لأداء الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر وحزم، وبما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

حظر استخدام الهواتف الذكية

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تطبيق كافة القرارات الوزارية وتنفيذ الكتب الدورية وخاصة فيما يتصل بأعمال الامتحانات والتقييمات الخاصة بمنظومة الصفوف الأولى ، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني بقنا

الجدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني على مستوى محافظة قنا تبدأ الاربعاء 8 مايو وتستمر حتى الخميس 16 مايو الجاري للمرحلة الإبتدائية، فيما تستمر المرحلة الإعدادية والثانوية حتى الخميس 23 مايو الجاري.