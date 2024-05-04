دياب يروج لفيلم السرب بعد تصدره إيرادات السينما في أول 3 أيام عرض

نجح فيلم السرب في تصدر إيرادات شباك التذاكر بدور العرض السينمائية، والاستحواذ على الايرادات بعدما اقترب من تحقيق 7 ملايين جنيه في 3 أيام فقط من طرحه في السينمات، بحسب تصريحات مدير التوزيع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن».

دياب يروج لفيلم السرب

وروج الفنان دياب لفيلم السرب من خلال مقطع فيديو تشويقي عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، وعلق عليه: «دم المصريين خط أحمر.. يعرض الآن بجميع دور العرض في مصر».

قصة وأبطال فيلم السرب

وتدور أحداث فيلم السرب في إطار أكشن تشويقي، حول الضربة الجوية في مدينة درنة في ليبيا، إذ أنه مأخوذ عن أحداث حقيقية بعد واقعة اغتيال 21 مصريًا فى درنة عام 2015، فهو عمل سينمائي بمثابة ملحمة وطنية، واستغرق تصوير فيلم السرب ما يقرب من 3 سنوات منذ عام 2020 حتى أغسطس من عام 2023.

ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد السقا، دياب، محمد ممدوح، أحمد حاتم، شريف منير، محمود عبد المغني، كريم فهمي، نيللي كريم وصبا مبارك، تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.