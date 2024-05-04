تفاصيل مشاركة 400 لاعب في بطولة الزمالك للياقة التنافسية (صور)

نظم الاتحاد المصرى للياقة التنافسية بطولة الزمالك للياقة التنافسية «Zamalek Fit» بمقر النادى في ميت عقبة، وبمشاركة 400 لاعب ولاعبة.

نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين مليون شاب

وقالت وزارة الشباب، في بيان لها، اليوم السبت، إن تنظيم بطولة الزمالك للياقة التنافسية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تأتي ضمن المشروع القومى لـ«EgyFit» لنشر ثقافة ممارسة الرياضة، وهو المشروع الذي يستهدف مليون مشارك فى المرحلة الأولى بالأندية والمدارس والجامعات ومراكز الشباب ورياضات الشارع، ضمن مبادرة «الرياضة أسلوب حياة» لنشر ثقافة ممارسة الرياضة بين كل أفراد الشعب المصرى.

الوزير يشيد بنجاح بطولة الزمالك للياقة التنافسية

حضر فعاليات بطولة الزمالك للياقة التنافسية الكابتن حسين لبيب، رئيس النادى، والدكتور حسام المندوه، أمين الصندوق بالنادى، والكابتن أحمد سليمان، عضو مجلس الإدارة، وحاتم محمد، ممثلًا لوزارة الشباب والرياضة.

وعبر الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته الكبيرة بنجاح بطولة الزمالك للياقة التنافسية، مؤكداً أن نهج الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى هى الاهتمام بممارسة الرياضة والارتقاء باللياقة والصحة العامة، وهو ما يتمثل فى نهج وزارة الشباب والرياضة من خلال الهيكل التنظيمى للوزارة والتنمية الرياضية والاتحادات النوعية، والتى من بينها اتحاد رياضات الشارع واللياقة، والذى يعمل على نشر ممارسة الرياضة البسيطة، فضلاً عن الاهتمام بقطاع البطولة من خلال المشاركة فى بطولات العام وتحقيق إنجازات عالمية.

وأشاد «صبحي» بالحضور الكبير من أعضاء نادى الزمالك للمشاركة فى فعاليات البطولة، والتى تهدف إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين كافة فئات المجتمع، مؤكداً أن المشروع القومى «EgyFit» ستقام فعالياته فى العديد من الأندية خلال الفترة المقبلة، من بينها النادى الأهلى، والأندية الجماهيرية بالمحافظات، فضلاً عن المدارس والجامعات.

ومن جانبه، قال الكابتن حسين لبيب، رئيس نادى الزمالك:"إن فعاليات البطولة شهدت إقبالاً كبيراً من أعضاء النادى، وقد وصل عدد المشاركين إلى 400 لاعب ولاعبة، مؤكداً حرص نادى الزمالك على المشاركة فى فعاليات المشروع القومى لـ«EgyFit»، التى يتبناها الاتحاد، وشهدت نجاحاً كبيراً فى كافة الفعاليات التى تم تنظيمها منذ إطلاقها، لنشر ثقافة ممارسة الرياضة فى المجتمع.