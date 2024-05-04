3 أطعمة تساعد على زيادة التركيز.. احرص على تناولها يوميا

مع بدء امتحانات المراحل التعليمية المختلفة، تحاول الأمهات البحث عن أفضل الأطعمة والمشروبات التي يمكن إعدادها لأبنائها لمساعدتهم على استذكار دروسهم جيدًا وزيادة تركيزهم، وهو ما أوضحته الدكتورة سماح سليمان أخصائية التغذية العلاجية.

ما هي أطعمة الذكاء؟

أوضحت «سماح» أنّ هناك أكلات تزيد من التركيز وتقوي الذاكرة، ويطلق عليها «أطعمة الذكاء» وفق ما أظهرته إحدى الدراسات، مشيرة إلى خلال لقائها مع الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع عبر قناة «دي إم سي»، إلى أنّ تناول الأسماك يزيد من الإدراك بشكل كبير لأنها تحتوي على أوميجا 3، ولا بد من تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا في وجبة الغداء، وتجنب الأطعمة المقلية التي تحول الأكل المفيد إلى ضار.

فوائد الورقيات الخضراء

وأشارت إلى أنّ المكسرات تساعد على التركيز بسبب احتوائها على «أوميجا 3»، وأنّ عين الجمل هو الأعلى من بين أنواع المكسرات في الغنى بالعناصر الغذائية التي تزيد التركيز، ويمكن تناول 10 حبات منه فقط، كما أنّ الورقيات الخضراء لها فوائد عديدة من خلال استخدام الجرجير والسبانخ والبقدونس في أطباق السلطة الخضراء.

وأضافت أنّ الورقيات الخضراء مفيدة لصحة المخ خاصة البقدونس والكرافس اللتان تساعدان على التخلص من المياه الزائدة في الجسم، مؤكدة أنّ إضافة الجزر لعصير البرتقال مفيد جدًا ويزيد من التركيز ويقوي مناعة الجسم، متابعة: «إضافة 5 ألوان من الخضروات في اليوم وتزيد المناعة ومفيدة لصحة القلب والدماغ».