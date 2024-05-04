توصية علمية بأهمية وجود حملة لفحص عيون الأطفال المبتسرين في الحضانات

قال الدكتور إيهاب سعد، أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة القاهرة، إن مصر تشهد طفرة رقمية بالتزامن مع إطلاق المنصات الرقيمة في مجال الصحة، لافتا الى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتي لها وظائف تشخيصية وعلاجية في مجال طب العيون ومنها تشخيص مشكلات الشبكية لدى الأطفال والأطفال المبتسرين، بالإضافة إلى المساعدة في علاج الكسل الوظيفي للعين.

مبادرات الرئيس الصحية

وتابع «سعد» على هامش فعاليات القمة السادسة للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال طب وجراحة العيون، بالتعاون بين الجمعية الرمدية المصرية، والمجلس الشرق أوسطي لأمراض العيون، أن المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس السيسي فتحت أفقًا جديدة للبحث عن حملات لمساعدة المرضى بمختلف الفئات العمرية للمساعدة في الكشف المبكر عن الأمراض ورفع التوعية الصحية لدى المواطنين.

حملة خاصة لفحص عيون الأطفال المبتسرين بالحضانات

وأضاف، مؤتمر القمة السادسة للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال طب وجراحة العيون أوصى بأهمية وجود حملة خاصة لفحص عيون الأطفال المبتسرين بالحضانات، لافتا إلى أهمية هذه الحملة في منع إصابة الأطفال المبتسرين بالعمى، مشيرًا إلى أن الفحص يجب أن يكون موعده في أول 4 أسابيع من الولادة ويكون داخل الحضانة تحت إشراف الطبيب المختص.

وشدد إلى أهمية المتابعة بعد فحص هؤلاء الأطفال، مشيرًا إلى أن المتابعة مهمة ليس فقط لهؤلاء الأطفال بل بشكل عام للمرضى لإتمام عملية الشفاء وتفادي أي مضاعفات صحية محتملة، لافتا إلى أن المؤتمر ناقش أيضا عددا من القضايا منها أهمية تصوير الشبكية الرقمي واسع المجال للأطفال في تشخيص مشكلة كسل العين، وتشخيص أورام العين.