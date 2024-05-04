كلية طب الأسنان بجامعة الملك سلمان تفوز بـ6 مراكز متقدمة في مؤتمر EED24

شارك طلاب كلية طب الأسنان بجامعة الملك سلمان الدولية في المؤتمر المصري لطب الأسنان EDD24، وذلك يوم 3 مايو 2024، والذي نظمه اتحاد الجمعيات العلمية لمجتمع طب الأسنان EADS التابع لـ FDI.

وشاركت جامعة الملك سلمان الدولية بدور الشريك الأكاديمي للمؤتمر ضمن 5 جامعات أخرى.

24 جامعة تشارك في المسابقة

والجدير بالذكر أنه شارك في المسابقة كليات طب الأسنان من 24 جامعة على مستوى الجمهورية، وأحرز طلاب كلية طب الأسنان جامعة الملك سلمان مراكز متقدمة في التخصصات الآتية:

- مركز أول في تخصص الحشو Composite restoration

- مركز أول poster oral pathology

- مركز ثاني poster biomaterials

مركز ثاني poster oral biology

مركز ثاني تخصص التركيبات الثابتة laminate veneer preparation

مركز ثاني تخصص التركيبات الثابتة Anterior bridge preparation.

وتسعى إدارة الجامعة دائما إلى دعم طلابها على كافة المستويات العلمية والأكاديمية وكذلك الأنشطة الطلابية.