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دراما المتحدة

اتحاد الجمعيات الأهلية يناقش الخطة الاستراتيجية لعام 2024-2027

كتب:

يسرا البسيوني
02:32 م | الأحد 21 أبريل 2024
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

نظم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، برئاسة الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام، ورشة عمل يومي 19-20 أبريل 2024 في الإسكندرية، لمناقشة الخطة الاستراتيجية للاتحاد العام 2024-2027.

نشر ثقافة التطوع بين الشباب

وتضمنت الورشة تفعيل دور الاتحاد العام في المشروعات القومية بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعقد الدورات التدريبية للمتطوعين والتنفيذيين بالاتحادات والجمعيات على مستوى المحافظات، ونشر ثقافة التطوع بين الشباب من الجنسين وتفعيل المشروعات الرائدة على المستوى القومي، لخدمة القضايا الملحة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

مكافحة الفقر وحل مشكلة البطالة

وتضمنت ورشة التدريب توثيق التجارب الرائدة الناجحة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تساعد على مكافحة الفقر وحل مشكلة البطالة، وعقد المؤتمرات وورش العمل اللازمة لرفع القدرات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية.

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