رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس اتحاد الجمعيات: زراعة مليون فدان قمح ستشمل 15 محافظة خلال عام 2024 

كتب:

حسن سمير
11:44 م | السبت 20 يناير 2024
الدكتور طلعت عبد القوي

الدكتور طلعت عبد القوي

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المجتمع المدني والجمعيات الأهلية تؤدي دورا مهما بالتنسيق مع الدولة المصرية بمختلف الأنشطة في صورة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحيث يعمل الجميع من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر.

زراعة المليون فدان قمح سيشمل 15 محافظة 

وأوضح «عبدالقوي»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «رسالة وطن» الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب عبر راديو 9090، اليوم السبت، أن خلال عام 2024 سنعمل على زراعة مليون فدان قمح وسنساعد نصف مليون مزارع مصري من صغار المزارعين.

القوافل العلاجية ودعم صغار الفلاحين

وأشار رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية إلى أنهم مستمرون في المساعدات المادية والعينية للأسر الأكثر احتياجاً والقوافل العلاجية ودعم صغار الفلاحين بمدهم بمستلزمات إنتاج زراعي مخفضة ودعم المرأة المعيلة وذوي الإعاقة والشباب في إقامة مشروعات متناهية الصغر، موضحًا أن زراعة المليون فدان قمح ستشمل 15 محافظة.

اقرأ المزيد:

قصواء الخلالي: الحوار الوطني أحد أهم منجزات الدولة المصرية ومنبر للتواصل

«المصريين»: إعلان الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني ترجمة لجهود القوى السياسية

حزب إرادة جيل: وثيقة الحكومة الاقتصادية تعكس جدية الحوار الوطني

حزب المؤتمر: تنفيذ توصيات الحوار الوطني يعكس جدية الحكومة
بقلم حسن سمير