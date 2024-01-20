رئيس اتحاد الجمعيات: زراعة مليون فدان قمح ستشمل 15 محافظة خلال عام 2024 

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المجتمع المدني والجمعيات الأهلية تؤدي دورا مهما بالتنسيق مع الدولة المصرية بمختلف الأنشطة في صورة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحيث يعمل الجميع من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر.

زراعة المليون فدان قمح سيشمل 15 محافظة

وأوضح «عبدالقوي»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «رسالة وطن» الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب عبر راديو 9090، اليوم السبت، أن خلال عام 2024 سنعمل على زراعة مليون فدان قمح وسنساعد نصف مليون مزارع مصري من صغار المزارعين.

القوافل العلاجية ودعم صغار الفلاحين

وأشار رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية إلى أنهم مستمرون في المساعدات المادية والعينية للأسر الأكثر احتياجاً والقوافل العلاجية ودعم صغار الفلاحين بمدهم بمستلزمات إنتاج زراعي مخفضة ودعم المرأة المعيلة وذوي الإعاقة والشباب في إقامة مشروعات متناهية الصغر، موضحًا أن زراعة المليون فدان قمح ستشمل 15 محافظة.