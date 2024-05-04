خبير تربوي: التعليم التكنولوجي مطلب مجتمعي ويربط سوق العمل بالدراسة

قال الدكتور حسن شحاته، الخبير التربوي، إنَّ التعليم الجامعي في مصر يشهد نقلة نوعية بفضل إنشاء جامعات تكنولوجية ومٌجهزة بأحدث وسائل التقنية والبرامج المتطورة، مشدداً على أهمية النهضة التكنولوجية التي يشهدها التعليم في مصر.

ربط سوق العمل بالدراسة الجامعية

وأضاف «شحاته»، في مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ البرامج التكنولوجية الحديثة التي يتضمنها التعليم الجامعي المصري في الوقت الحالي تعمل على ربط سوق العمل بالدراسة الجامعية، من خلال تدريب الطلاب أكاديمياً بالجامعة وتطبيقياً بالمؤسسات الإنتاجية التي يرأسها رجال أعمال شرفاء.

وتابع الخبير التربوي: «التعليم التكنولوجي مطلب مجتمعي لأن الآباء والأمهات أدركوا قدرة هذه الجامعات على الربط بين التعليم وسوق العمل ما يٌسهل على أبنائهم الالتحاق بسوق العمل بعد التخرج مباشرةً».