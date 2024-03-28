الممثل الشاب محمد منير عن أداء شخصية طيفور في الحشاشين: شعرت بحماس كبير

«مسلسل الحشاشين مقدم مجموعة شباب شاطرين جدا.. منهم الممثل الشاب الموهوب محمد منير عامل دور مميز وأداءه سلس».. كلمات صدحت بها وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا، بعدما أبدى كثيرون إعجابهم بأداء الممثل الشاب لدور «طيفور»، أحد جنود جيش السلاجقة.

أداء الفنان الشاب محمد منير المبهر في مسلسل الحشاشين، كان لافتا في أكثر من مشهد، ومنها أثناء حديثه عن أمنيته دخول قلعة ألموت، وإقناعه ليحيى ابن مؤذن أصفهان بالتقدم لحبيبته، فضلا عن إجادته المبارزة بالسلاح، فكانت لمشاهده وقع كبير داخل قلوب المشاهدين، ونال إشادات كثيرة مع توقعات بمستقبل فني ناجح، لذا تطلع الكثيرون لمعرفته عن قرب.

الفنان محمد منير في مسلسل الحشاشين

جاور كبار النجوم ولفت الأنظار إليه في المسلسل، بسبب تعبيراته وأدائه المميز، ليبرز قدراته التمثيلية، خاصة خلال أحداث الحلقة 17، أثناء إعلانه الانشقاق عن جيش السلاجقة من أجل دخول قلعة ألموت، لينضم إلى صفوف رجال حسن الصباح، وهناك يستطيعون القضاء عليه وقتله بخداعه والمكر عليه.

«الراجل راجل في كل شئ يا يحيي، في أخده لتاره وفي وعده لحبيبته»، كلمات قالها «طيفور» أحدثت حب كبير لشخصيته في المسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي، لبراعته في توصيل إحساسه رغم مشاهد الأكشن، ليؤكد أنه لن يضيع فرصة مشاركته بعمل كبير وبحجم مسلسل الحشاشين، وأمام نجم كبير بحجم كريم عبدالعزيز، ليظهر قدراته التمثيلية الحقيقية، بتوجيه من مخرج فرض اسمه بقوة خلال سنوات معدودة، هو المخرج «بيتر ميمي».

دوره في مسلسل الحشاشين

وجمع الفنان الشاب محمد منير بين الخبرة والتمكن والموهبة، لتأدية شخصيته على أكمل وجه، حسبما ذكر «منير» في حديثه لـ«الوطن»: «مثلت باتقان شديد، عشان أطلع الشعور الذي يدور في ذهن طيفور الحقيقي، وأوصل المشاهد للناس بحرفية شديدة».

كان الالتحاق بالمسلسل فرصة كبيرة له بعد مشاركته في عدد كبير من الأعمال الفنية منها مسلسل ليالي أوجيني ومسلسل الاختيار 2 الذي أدى فيه دور النقيب عمر القاضي، ضابط قطاع الأمن المركزي: «دخلت أدوار كتير كانت بوابتي للحشاشين، بعد ما مثلت في أعمال كتير زي ليالي أوچيني وبين السرايات والأصلي».

«كان في حالة كبيرة من الحماس للتمثيل في المسلسل، وأنا كنت عاوز الناس تقول تمثيل منير عظيم»، ليؤكد أن المساحة الفنية التي أعطاها له المخرج بيتر ميمي قادته لأداء دوره بأريحية شديدة.