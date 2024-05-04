«ريناد ورهف» ابنتا المنوفية تحققان نجاحات في الجمباز.. صداقة وبطولات (فيديو)

جمعتهما الصداقة منذ الصغر، وخطفا الأضواء في لعبة الجمباز، وحصلا على العديد من البطولات، لتحتفل «ريناد ورهف» ابنتا محافظة المنوفية في نفس اليوم بنجاحهما بالفوز بالميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للجمباز المقامة في القاهرة.

سعادة ريناد بالذهبية الأولى

«كنت فرحانة جداً، لأنى لأول مرة أفوز بذهبية»، تقولها ريناد العبد، 11 عاماً، المقيمة في مدينة تلا التابعة لمحافظة المنوفية، مؤكدة أنها اختارت صديقتها «رهف» للمنافسة في الدروس والملاعب معا، والتتويج بالعديد من البطولات، مضيفة أنها فازت بالميدالية الفضية 3 مرات في السابق، وتلك المرة عزمت التفوق على نفسها وتحصل على الذهبية، لكى تفرح والدتها التي كانت الداعم الأول لها في مشوارها باللعبة، وهو ما تحقق، متمنية أن تفوز ببطولة الفراعنة والعالم في المنافسات المقبلة.

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وتقول شيماء شمس والدة «ريناد»، أنها منذ 4 سنوات شاهدت ابنتها تتسلق جدران المنزل بكل انسيابية وليونة، فقررت التقديم لها في أكاديمية للجمباز، من أجل الاستفادة من القدرات التي تتمتع بها، وعلى الرغم من أن ابنتها أخفقت في الفوز بذهبية البطولة المشاركة بها في وقت سابق، إلًا أنها لم تيأس وكانت تشجعها على التدريب بشكل يومي، وشعرت بالفخر لحظة فوزها بالبطولة الأخيرة.

بطولات رهف الذهبية

أما رهف البنا 11 عاماً، المقيمة بمدينة تلا، فحصلت هي الأخرى على بطولة الجمهورية في لعبة الجمباز، حيث بدأت اللعب منذ 4 سنوات مع رفيقة دربها، وحصلت على ميداليتين ذهبيتين في بطولة الجمهورية خلال الشهور الماضية، وتطمح أن تشارك هي وصديقتها في بطولة الفراعنة والعالم، مضيفة: «نفسى أحقق بطولة العالم وأمثل منتخب بلدي مع صديقتي».

وتكمل هبة شبل، والدة «رهف»، أنها تشعر بالفخر والاعتزاز لما حققته ابنتها في لعبة الجمباز، حيث بدأت معها من الصفر، وبمرور الوقت أصبحت ابنتها مؤهلة للمشاركة في بطولات، حيث تشجعها طوال الوقت، وتوج مجهودها وتعبها بالحصول على الميدالية الذهبية.