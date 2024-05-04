مكونان في بيتك وراء سر قرمشة فراخ المحلات.. «هتكون بنفس الطعم»

فراخ البروستيد من الوجبات المفضلة لدى الكبار والصغار، فالبعض يفضل تناولها في المحلات نظرا لمذاقها اللذيذ وقرمشتها، والبعض الآخر من ربات المنازل تحرص على تحضيرها في المنزل لضمان سلامتها الغذائية، ما يجعلهن يبحثن عن سر قرمشتها مثل المطاعم والتي نوضحها في السطور التالية.

تحضير فراخ البروستيد

خطوات بسيطة يمكن من خلالها تحضير فراخ البروستيد في المنزل مثل المطاعم، على خطى الشيف شربيني في برنامجه الذي يعرض على قناة «سي بي سي» سفرة، حيث جاءت المكونات كالتالي:

دبابيس دجاج

ثوم

عصير ليمون

دقيق

لبن

بيض

جبنة بارميزان

كورن فليكس

كمون

بهارات

بودرة ثوم

بودرة بصل

ملح وفلفل

زبادي

بقدونس

روزماري

جزر

طريقة تحضير

في البداية يسلق الدجاج في الماء المغلي على النار مع البوكيه جارنيه وعصير الليمون.

بعد ذلك يوضع في الماء البارد.

تقلب قطع الدجاج في الدقيق.

تخلط التوابل مع الثوم المفروم والملح والفلفل الأسود والزبادي.

يتم تقليب قطع الدجاج في خليط الزبادي ثم الكورن فليكس المجروش.

توضع في الفريزر قليلاً لتتماسك.

يتم قليها في الزيت ثم تقدم.

طريقة أخرى لتحضير فراخ البروستيد

8 قطع دجاج

ورق لورا

حبهان

بصل

جزر

دقيق

نشا

بيكنج بودر

بودرة ثوم

بودرة بصل

بابريكا

كركم

شطة ناعمة

ملح

فلفل أسود

زيت للقلي

طريقة التحضير

تسلق قطع الدجاج في الماء المغلي في إناء على النار.

يتم إضافة قطع الجزر والبصل والحبهان وورق اللورا.

تترك قطع الدجاج لتهدأ.

نقوم بخلط الدقيق والنشا والبيكنج بودر والتوابل والملح والفلفل الأسود.

يضاف الماء ويقلب الخليط.

نضع قطع الدجاج في الخليط ثم الدقيق تقلى في الزيت.

أسرار قرمشة الفراخ

هناك أسرار عديدة تكون سببا في قرمشة الفراخ مثل المطاعم، وهى استخدام النشا والبيكنج بودر وذلك من خلال إضافة نصف معلقة كبيرة من البيكنج بودر و3 ملاعق كبيرة من النشا إلى كوب دقيق أبيض، كما أن درجة حرارة وكمية الزيت من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى قرمشة الفراخ، إذ يجب أن يوضع الدجاج في زيت غزير وساخن جدًا ثم نقوم بتهدئة النار حتى ينضج الدجاج جيدا.