«لو عندك بواقي فراخ».. طريقة عمل تشيكن فرايد مثل المطاعم
كتب:
شروق مراد
06:30 ص | الخميس 25 أبريل 2024
الدجاج المقرمش
الدجاج المقرمش من أكلات المطاعم المميزة، التي تشهد إقبالًا كبيرًا من الصغار والكبار، ويمكن إعداده في المنزل، بنفس طعم الجاهز، من خلال تحضير خلطة مميزة للتوابل، وإتباع الخطوات الصحيحة في قلي الدجاج.
وأوضحت الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامج «على قد الإيد»، على قناة cbc sofra، خطوات بسيطة لإعداد الدجاج المقرمش أو «تشيكن فرايد» في المنزل.
المقادير:
- دجاجة مسلوقة مقسمة على 8 أجزاء.
- خليط التغليف:
- كوب من الدقيق الأبيض المنخول من أي تكتلات.
- ملعقة كبيرة نشا لزيادة القرمشة.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من البصل البودرة.
- ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- شطة ناعمة حسب الرغبة ويمكن الاستغناء عنها.
- ملح حسب الذوق.
- رشة بسيطة من الفلفل الأسود.
- زيت غزير لقلي قطع الدجاج.
للخليط الجاف:
- دقيق.
- ملعقة صغيروة من البابريكا.
طريقة عمل الدجاج المقرمش:
- تبدأ الخطوة الأولى بتحضير خليط التغليف، ويكون عبارة عن كوب من الدقيق الأبيض، وملعقة كبيرة نشا لزيادة القرمشة، وملعقة صغيرة من البيكنج بودر، وملعقة صغيرة من البصل البودرة، وملعقة صغيرة من الثوم البودرة، وملعقة صغيرة من ال بابريكا، ورشة بسيطة من الشطة الناعمة، والقليل من الملح، ورشة بسيطة من الفلفل الأسود، وإضافة الماء بالتدريج، مع التقليب المستمر، حتى تتحول إلى عجينة سائلة، وتوضع قطع الدجاج.
- يحضر طبق يحتوي على كمية من الدقيق مع ملعقة من البابريكا ويقلب جيدًا، وتخرج قطع الدجاج من الخليط السائل، وتغلف بالدقيق الجاف، ثم تقلى في زيت غزير ساخن، على درجة حرارة متوسطة، حتى ينضج الدجاج من الداخل.