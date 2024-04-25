«لو عندك بواقي فراخ».. طريقة عمل تشيكن فرايد مثل المطاعم

الدجاج المقرمش من أكلات المطاعم المميزة، التي تشهد إقبالًا كبيرًا من الصغار والكبار، ويمكن إعداده في المنزل، بنفس طعم الجاهز، من خلال تحضير خلطة مميزة للتوابل، وإتباع الخطوات الصحيحة في قلي الدجاج.

وأوضحت الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامج «على قد الإيد»، على قناة cbc sofra، خطوات بسيطة لإعداد الدجاج المقرمش أو «تشيكن فرايد» في المنزل.

المقادير:

دجاجة مسلوقة مقسمة على 8 أجزاء.

خليط التغليف:

كوب من الدقيق الأبيض المنخول من أي تكتلات.

ملعقة كبيرة نشا لزيادة القرمشة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

شطة ناعمة حسب الرغبة ويمكن الاستغناء عنها.

ملح حسب الذوق.

رشة بسيطة من الفلفل الأسود.

زيت غزير لقلي قطع الدجاج.

للخليط الجاف:

دقيق.

ملعقة صغيروة من البابريكا.

طريقة عمل الدجاج المقرمش: