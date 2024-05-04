باليه «أوبرا القاهرة» يروي قصة «الجمال النائم» على المسرح الكبير لمدة 4 أيام

تعرض دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، رائعة المؤلف الموسيقي العالمي تشايكوفسكي «الجمال النائم» والذي تقدمه لأول مرة فرقة باليه أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو أحمد فرج ومن إخراج مديرها الفني أرمينيا كامل وذلك في الثامنة والنصف مساء أيام الخميس الجمعة الأحد والاثنين 9، 10، 12، 13 مايو على المسرح الكبير.

تفاصيل حفل أعمال البالية بدار الأوبرا

العرض ضمن حفلات دار الأوبرا من تصميم ماريوس بيتيبا، ديكور محمد الغرباوي وتصميم إضاءة ياسر شعلان ويتكون من مقدمة وثلاثة فصول ويدور حول الأميرة الصغيرة التي تدبر ساحرة شريرة حيلة لقتلها بجرح من إبرة مغزل ورغم احتياطات والدها الملك تنجح الحيلة فتموت الفتاة على الفور إلا أن بعض الجنيات الطيبات يتعاطفن معها ويحولن موتها إلى نوم طويل ويربطن استيقاظها بظهور أمير شاب ينقذ الجمال النائم.

تفاصيل عرض الجمال النائم

يذكر أن عرض الجمال النائم يعد أحد أشهر الأعمال الكلاسيكية العالمية وتم تقديمه للمرة الأولى عام 1890 على مسرح مارينسكي بسان بطرسبرج وتم تناول قصته بعدة أشكال ومعالجات فنية متنوعة.

أما فرقة باليه أوبرا القاهرة تأسست عام 1966 وكانت تابعة للمعهد العالي للباليه وقدمت أولى عروضها في نفس العام، وفي العديد من دول العالم منها روسيا، بلغاريا، يوغوسلافيا، ألمانيا، فرنسا وتونس، أصبحت أحد الفرق التابعة لدار الأوبرا عام 1991 ويضم ريبورتوارها مجموعة من أشهر العروض الكلاسيكية العالمية منها روميو وجولييت، بحيرة البجع، كسارة البندق، جيزيل، دون كيشوت، طقوس الربيع، هاملت، لوركيانا، كارمينا بورانا، بوليرو، سندريلا، رقصات نلتقى بها، وبالرغم من كل شيء.