سر غضب هالاند بعد تسجيل سوبر هاتريك في شباك ولفرهامبتون الإنجليزي

4 أهداف لم تكن كافية لإشباع رغبة المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، الذي احتج على تغييره في الدقيقة 82، من مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد تألقه وتسجيله سوبر هاتريك ليتصدر ترتيب هدافي الدوري.

مباراة اليوم في الدوري الإنجليزي، شهدت تألق كبير للمهاجم النروجي إرلينج هالاند، لكن الأمور خرجت عن السيطرة في الدقيقة 82 من عمر المباراة، بسبب اعتراض اللاعب على تبديله بعد تسجيل 4 أهداف، ووصف المعلق على قناة بي إن سبورت المشهد قائلاً: «من يشاهد المباراة الآن ويرى هالاند معترضًا، سيقول إنه لم يكن جيدًا وأضاع فرصا عديدة».

غضب هالاند من تبديله

وأثناء التبديل ظهرت على هالاند ملامح الغضب، وأبعد وجهه عن المدرب الإسباني بيب جوارديولا، وعندما جلس على دكة البدلاء بدت عليه أيضًا ملامح الغضب وهو يحاول إلقاء أحد الأشياء على الأرض.

عودة هالاند للتهديف مرة أخرى

ويذكر أن مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون، شهدت عودة هالاند إلى التألق بعد فترة من العقم التهديفي، ليستعيد النرويجي شراسته ضد المنافسين.

هالاند غاضب من غوارديولا ???? pic.twitter.com/8NYiV4rXGE — 1985 (@3zizYT) May 4, 2024

فوز السيتي 5- 1 على ولفرهامبتون

وفي الدقيقة 82 تم تبديل النرويجي ليشارك بديلا عنه المهاجم جوليان ألفاريز، وبعد دقائق قليلة يسجل الهدف الخامس في المباراة، لتنتهي المباراة بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف واحد فقط، ويعزز السيتي صدارته للدوري الإنجليزي، خاصة بعد فوز أرسنال اليوم بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شئ، أمام نادي بورنموث الإنجليزي.