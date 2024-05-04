ظاهرة جوية تتعرض لها البلاد يومي الأحد والاثنين.. والأرصاد توضح التعامل معها

ظاهرة جوية تتعرض لها البلاد يومي الأحد والاثنين، تسببت في انخفاض درجات الحرارة لتكون أقل من 30 درجة مئوية، يصاحبها سقوط أمطار واضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط وسرعة الرياح، حيث تترواح من 50 إلى 60 كم في الساعة، وفقا لما أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية، ما أثار حالة من القلق لدى المواطنين، ليطرح تساؤلا حول كيفية التعامل مع هذه الظاهرة الجوية.

ظاهرة جوية غدا الأحد

قال الدكتور محمود القياتي عضو هيئة الارصاد الجوية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الخرائط الجوية تشير إلى أن البلاد تتعرض لامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على تشكل السحب خلال ساعات النهار.

وتابع «القياتي»: تنخفض درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بمعدل درجة أو درجتين، لتصبح العظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية، وخلال ساعات الليل تكون الأجواء مائلة للبرودة، مع وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية يصاحبها نشاط رياح على المناطق الداخلية للجمهورية تتسبب في هبوب الرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال وجنوب الصعيد والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى.

التعامل مع الظاهرة الجوية

وكشف «القياتي» عن كيفية تعامل المواطنين مع هذه الظاهرة الجوية التي تتعرض لها البلاد، حيث يجب ارتداء الملابس الثقيلة عند الخروج خلال ساعات الليل، خاصة في المناطق المكشوفة بسبب الأجواء المائلة للبرودة، المصحوبة بنشاط نسبي للرياح، ما يؤدي إلى الشعور بانخفاض درجات الحرارة، محذرا مرضى الحساسية والجيوب الأنفية والجهاز التنفسي بوجه عام عدم الخروج من المنزل بسبب الرمال المثيرة للأتربة.