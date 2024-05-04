كشفتها الأقمار الصناعية.. الأرصاد توضح حقيقة الأتربة الوردية في سماء مصر

حالة من التقلبات الجوية وتباين درجات الحرارة تشهدها بعض المناطق في مصر اليوم، إذ تسيطر عددًا من الظواهر الجوية على سماء البلاد، أبرزها رياح شمالية مثيرة للرمال وانخفاض درجات الحرارة في فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر ثم ارتفاعها مع منتصف النهار.

ووفقًا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية، فإن الأقمار الصناعية، رصدت نشاطًا في حركة الرياح الشمالية المثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، مؤكدة أنها من المقرر أنّ تؤثر على معظم الأنحاء على أقصى جنوب البلاد خاصة في أسوان وأبو سمبل وبحيرة ناصر، فيما ظهرت السماء في صور الأقمار الصناعية باللون الوردي بتلك المناطق على الرغم من ارتفاع درجة الحرارة.

وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن سبب تغير لون السماء يعود إلى نشاط الرياح الزائد في مناطق الصحراء الغربية، إذ تحمل الأتربة بشكل كبير خاصة مع ارتفاع قيم درجات الحرارة.

حقيقة ظهور الأتربة الوردية

وأوضحت في حديثها لـ«الوطن»، أنّ هناك أتربة بالفعل ستظهر بسماء مصر خلال هذه الأيام، ويشاهدها المواطن باللون الأصفر المعتاد: «هو ده لونها الحقيقي الأصفر مش وردي»، مشيرة إلى أنّ اللون الوردي في صور الأقمار الصناعية، يرجع إلى انعكاس بعض الألوان: «في تركيبات بتعكس ألوان مختلفة بتأثر على لون الظواهر في صور الأقمار الصناعية، والأتربة باللون الوردي هي مجرد لون في الصورة مش في الواقع».

درجات الحرارة اليوم السبت

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 19 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 24 درجة مئوية.