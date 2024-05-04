أسهل طريقة لعمل الطحينة بالفول السوداني في المنزل.. أساسية بشم النسيم

الرنجة والفسيخ من أشهر الأطعمة في شم النسيم، ولا يمكن تناولها دون الطحينة، التي تعتبرًا مكونًا أساسيًا لا يمكن الاستغناء عنه، ويقبل الكثيرون على شرائها، إلا أنه يمكن تحضيرها في المنزل باستخدام الفول السوداني، لذا نستعرض طريقة الشيف نجلاء الشرشابي في تحضيرها خلال التقرير التالي.

أسهل طريقة لعمل طحينة الفول السوداني

يحتاج تحضير طحينة الفول السوداني مجموعة من المكونات البسيطة، التي لا يمكن الاستغناء عنها، باعتبارها متطلبات أساسية لتحضير ألذ طحينة بالفول السوداني، ويمكن استعراض هذه المكونات على النحو التالي:

كوب من الفول السوداني المحمص.

كوب من زيت الزيتون.

ربع كوب من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

ملعقة صغيرة من الكمون.

رشة من الفلفل الأسود.

رشة من الملح.

طريقة تحضر الطحينة بالفول السوداني

في طاسة على النار ضعي زيت الزيتون إلى أن يسخن قليلًا.

ضيفي الفول السوداني المحمص وقلبي إلى أن يصبح لونه ذهبيًا.

ارفعيه من على النار واتركيه يبرد.

في وعاء عميق، اخلطي الفول السوداني المحمص مع عصير الليمون والثوم والكمون والفلفل الأسود والملح.

اخفقي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

قدمي الطحينة بالسوداني مع الخبز العربي أو المقرمشات أو السلطة.

وصفة أخرى لعمل الطحينة بالسمسم والفول السوداني

كوب سمسم محمص.

كوب دقيق.

كوب فول سوداني محمص.

كوب زيت.

طريقة التحضير

طحن السمسم والفول السوداني جيدًا ثم إضافة الزيت والدقيق.

خلط جميع المكونات معًا.

وضع الخليط بعد مزجه جيدًا في برطمان محكم الغلق.

وصفة سلطة الحمص بالطحينة

2 كوب من الحمص المسلوق.

2 ملعقة كبيرة من الطحينة.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

عصير ليمونة.

فص ثوم مفروم.

ربع ملعقة صغيرة من الشطة البودرة.

ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

طريقة التحضير