«الإدارية العليا» تؤيد التحاق طبيب في سوهاج بوظيفة معيد بقسم الباطنة

ألغت المحكمة الإدارية العليا، الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بسوهاج، وأيدت المحكمة أحقية معيد في التحاقة بوظيفة معيد بقسم الباطنة بكلية الطب بجامعة سوهاج مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن الأوراق خلت من أي مانع قانوني يمنع المطعون لصالحه من شغل وظيفة معيد بطريق التكليف، وثبت أنه حاصل على بكالوريوس الطب بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف عام 2008 ومجموع درجاته 5490 من 6450 درجة بنسبة مئوية 85,12%، وأن قرار رئيس جامعة سوهاج رقم 216 لسنة 2012 تضمن تكليف من هم أقل منه في تقدير ومجموع درجات البكالوريوس في وظائف معيدين بقسم الباطنة بكلية الطب بالجامعة.

قرار التخطي غير قانوني

وأوضحت: «ولما كان المطعون لصالحه يفضل تعيينه في تقدير ومجموع درجات البكالوريوس، ومن ثم تكون له الأولوية في التكليف طبقا لنص المادة 137 من قانون تنظيم الجامعات، ويكون القرار المطعون فيه رقم 216 لسنة 2012 قد تضمن تخطي الطاعن في التكليف بوظيفة معيد بقسم الباطنة بكلية الطب في جامعة سوهاج بالمخالفة للقانون واستنادا إلى أسباب غير صحيحة وكان يتعين القضاء بإلغائه.