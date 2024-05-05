تراجع أسعار عدّة سلع غذائية أساسية قبل ساعات من شم النسيم

تراجعت أسعار عدد من السلع الغذائية في الأسواق اليوم، وهي السلع الأكثر تداولا بين المواطنين كالشاي والفول المعبأ والدقيق والزيت والمكرونة والعدس، قبيل ساعات من بداية عيد شم النسيم.

وترصد السطور التالية هبوط أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية في الأسواق، وفق آخر تحديث كشفته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

انخفاض زيت الذرة وعباد الشمس بأصنافه المتنوعه

انخفض سعر زيت الذرة بواقع 19 جنيها دفعة واحدة في سعر اللتر، ليسجل 89 جنيها للتر، بينما شهد سعر لتر زيت عباد الشمس بمختلف أصنافه انخفاضا بقيمة 25.96 جنيه للتر، ليسجل 65 جنيها.

الفول المعبأ والمجروش

وانخفض سعر كيلو الفول المعبأ في الأسواق بواقع 13 جنيها دفعة واحدة ليسجل 34 جنيها للكيلو، بنسبة انخفاض 28.69%، بينما هبط سعر الفول المعبأ المجروش للكيلو بواقع 19.32 جنيه، ليسجل 34 جنيها للكيلو، بانخفاض بلغ حد الـ36%.

انخفاض أسعار المكرونة المعبأة

كما شهدت أسعار المكرونة المعبأه انخفاضا بلغ 7.68 جنيه للكيلو، حيث سجل سعر الكيلو منها 22 جنيها.

انخفاض سعر العدس المعبأ

وانخفض سعر كيلو العدس المعبأ بواقع 5.25 جنيه من سعر الكيلو، ليسجل 60 جنيها بعدما سجل أكثر من 65 جنيها.

انخفاض سعر الدقيق المعبأ

شهد سعر الدقيق المعبأ انخفاضا بقيمة 5.26 جنيه للكيلو، ليسجل 20 جنيها للكيلو.

انخفاض سعر شاي العروسة وليبتون

انخفض سعر كيلو شاي العروسة بواقع جنيه للعبوة وزن 40 جراما، لتسجل 11 جنيها، بينما انخفض سعر شاي العروسة وزن 40 جراما بقيمة 10 جنيهات.