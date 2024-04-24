أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الجملة بـ6 أكتوبر اليوم 24-4-2024

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الجملة بـ6 أكتوبر في الجيزة اليوم، في ظل متابعة أجهزة محافظة الجيزة لحركة البيع والشراء لعدم السماح بالتلاعب في الأسعار داخل المنافذ السلعية

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

وترصد السطور التالية أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق الجملة في 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة كما يلي.

أسعار الخضروات في سوق الجملة في 6 اكتوبر

وجاءت أسعار الخضروات اليوم كما يلي.

- يتراوح سعر الطماطم بين 3 إلى 6 جنيهات

- يتراوح سعر البطاطس بين 5 إلى 12 جنيها

- يتراوح سعر البصل بين 7 إلى 21 جنيها

- يتراوح سعر الكوسة بين 4 إلى 6 جنيها

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش بين 2.5 إلى 4.5 جنيهات

- يتراوح سعر الفاصوليا بين 5 إلى 11 جنيها

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي بين 4 إلى 7 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان رومي بين 3 إلى 8 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض بين 3 إلى 7 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي بين 5 إلى 13 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب بين 16 إلى 20 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل حامي بلدي بين 4 إلى 9 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفـل حامـي صـوب بين 15 إلى 21 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل الألوان «أصفر - أحمر - برتقالي» بين 20 إلى 26 جنيها

- يتراوح سعر الملوخية بين 5 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الخيار صوب بين 3 إلى 7 جنيهات

- يتراوح سعر الخيار بلدي بين 12 إلى 18 جنيها

- يتراوح سعر القلقاس بين 19 إلى 21 جنيها

- يتراوح سعر البطاطا بين 12 إلى 16 جنيها

- يتراوح سعر الثوم بين 22 إلى 35 جنيها

- يتراوح سعر اللفت بين 2 إلى 4 جنيهات

- يتراوح سعر البنجر بين 2 إلى 4 جنيهات

أسعار الفاكهة في سوق الجملة في 6 أكتوبر

- يتراوح سعر البرتقال أبو سرة بين 12 إلى 18 جنيها

- يتراوح سعر اليوسفي بين 4 إلى 12 جنيهات.

- يتراوح سعر الجريب فروت بين 4 إلى 8 جنيهات

- يتراوح سعر الليمون الحلو بين 9 إلى 13 جنيها

- يتراوح سعر الليمون بلدي بين 15 إلى 21 جنيها

- يتراوح سعر الليمون الأضاليا بين 2 إلى 4 جنيهات

- سعر العنب المستورد الأسود 120 جنيها

- يتراوح سعر التفاح أمريكي إيطالي «كرتونة 20 كيلو» من 60 إلى 100 جنيه

- يتراوح سعر البلح الثلاجة بين 15 إلى 21 جنيها

- يتراوح سعر الجوافة بين 10 إلى 16 جنيها

- يتراوح سعر الرمان بين 10 إلى 22 جنيها