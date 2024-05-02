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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 2-5-2024 في سوق العبور

كتب:

شوشة عبدالواحد
10:14 ص | الخميس 02 مايو 2024
أسعار الخضراوات اليوم

أسعار الخضراوات اليوم

سجلت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 2-5-2024 في سوق العبور لتجارة الجملة وعددًا من الأسواق حالة من الاستقرار، إذ تراوح سعر الطماطم من 5 إلى 10 جنيهات، وترصد السطور التالية أسعار الخضراوات اليوم وفق آخر تحديثات سوق العبور.

أسعار الخضراوات اليوم

- يتراوح سعر الطماطم ما بين 5 إلى 10 جنيهات.

- يتراوح سعر البطاطس ما بين 9 إلى 15 جنيهًا.

- يتراوح سعر الثوم ما بين 30 إلى 40 جنيهًا.

- تتراوح سعر الملوخية ما بين 9 و11 جنيهًا.

- يتراوح سعر البصل ما بين 10 إلى 12 جنيهًا.

- سعر الجزر بـ5 جنيهات.

- يتراوح سعر الباذنجان ما بين 9 و11 جنيهًا.

- سعر الليمون البلدي بـ27.52 جنيه.

- سعر البامية بـ47.55 جنيه للكيلو.

- يتراوح سعر كيلو الكوسة ما بين 5 إلى 8 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو الفاصوليا ما بين 7 إلى 11 جنيهًا.

- - يتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 إلى 8 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو الباذنجان الأبيض ما بين 4 و8 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي ما بين 4 و7 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو الفلفل الحامي ما بين 3.5 و6.5 جنيه.

- يتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان ما بين 22 إلى 30 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو الخيار الصوب ما بين 4 و10 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو البامية ما بين 25 و45 جنيهًا.

يسجل سعر كيلو البسلة ما بين 16 و22 جنيهًا.

يصل سعر كيلو السبانخ إلى ما بين 7 و11 جنيهًا.

يسجل سعر كيلو القلقاس ما بين 19و21 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو البطاطا ما بين 12 و16 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

- يتراوح سعر كيلو البرتقال الصيفي ما بين 4.5 و6.5 جنيه.

- يتراوح سعر سعر كيلو البلح السيوي ما بين 30 و60 جنيهًا.

- يتراوح سعر سعر كيلو الجوافة ما بين 10 و24 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو الرمان ما بين 10 و22 جنيهًا.

- سعر كيلو الموز البلدى بـ 16.8 جنيه.

- سعر الخوخ بـ 32.65 جنيه.

- سعر البرقوق 25.48 جنيه.

- سعر كرتونة الكيوي 355.24 جنيه.

- سعر كنتالوب بـ 14.7 جنيه للكيلو.

- سعر كاكا بـ23.6 جنيه للكيلو.

- سعر عنب مستورد بـ36.19 جنيه.

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بقلم شوشة عبدالواحد