9 خدمات مصرفية متاحة خلال إجازة البنوك الحالية.. منها التحويل النقدي

يحصل العاملون في القطاع المصرفي على إجازة اليوم وغدًا، تزامنا مع الاحتفال بأعياد القيامة وشم النسيم والعمال، بحسب ما أوضحه البنك المركزي المصري منذ أيام.

تفاصيل إجازة البنوك اليوم وغدا

وأعلن البنك المركزي عن تعطيل العمل في كل البنوك المصرية اليوم الأحد وغدا الاثنين، على أن يُستأنف العمل صباح بعد غد الثلاثاء، لذا نرصد في السطور التالية الخدمات المصرفية المتاحة خلال إجازة البنوك للعملاء.

خدمات متوفرة خلال إجازة البنوك

ورغم إجازة البنوك، إلا أن هناك خدمات مصرفية متاحة، ومنها:

- يمكن للعميل السحب والإيداع عن طريق ماكينات الصراف الآلي ATM.

- استعمال المحفظة الذكية.

- يمكن التحويل النقدي عبر تطبيقات البنوك المصرية.

- إمكانية استخدام تطبيق إنستاباي التابع للبنك المركزي في المعاملات البنكية.

- تتيح البنوك إمكانية شراء وكسر الشهادات الادخارية والودائع عن طريق الموبايل البنكي.

- سداد المستحقات للبطاقات البنكية.

- مراجعة رصيد الحساب من التطبيقات البنكية أو ماكينات الصراف الآلي.

- إمكانية التواصل مع خدمة العملاء في البنوك.

- يمكن تحميل أو الاطلاع على كشف حساب البطاقات الائتمان والمجمعة.