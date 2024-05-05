آخر تحديث لسعر الذهب عيار 21 في الأسواق ومحال الصاغة

استقرار كبير شهده سعر الذهب عيار 21 خلال بداية التعاملات في سوق الصاغة والمحال التجارية، اليوم الأحد 5-5-2024، إذ وصل سعر الجرام من عيار 21 إلى 3065 جنيهًا، وفقًا لآخر تحديث للأسعار رصدته الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 3526 جنيهًا للشراء، و سجل 3503 جنيهات للبيع.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 3085 جنيهًا للشراء، وسجل 3065 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 الآن في محلات الصاغة نحو 2644 جنيهًا للشراء، و2627 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 الآن 2057 جنيهًا للشراء، و2043 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 12

بلغ سعر الذهب عيار 12 اليوم، نحو 1763 جنيهًا للشراء، و1752 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجّل سعر الجنيه الذهب مستوى 24 ألفًا و680 جنيهًا.