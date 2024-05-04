55 جنيها تراجعا في كرتونة البيض خلال شهر بالمنوفية.. بشرى سارة

شهدت محافظة المنوفية تراجعًا في أسعار البيض بالتزامن مع قرب الاحتفالات بأعياد شم النسيم، رغم زيادة الطلب على هذه السلعة التي يزداد الطلب عليها، ورصدت «الوطن»، عبر فيديو بث مباشر انخفاض كبير في سعر طبق البيض إلى 130 جنيهًا مقابل 185 جنيهًا الشهر الماضي، أي انخفض بمقدار 55 جنيهًا، وذلك داخل أحد معارض السلع بمحافظة المنوفية.

وشهدت أسعار البيض تراجعًا غير مسبوق، حيث وصل سعر كرتونة البيض في الأسواق إلى 143 جنيهًا للمستهلك قبل أيام، مقابل 185 جنيهًا في شهر رمضان الماضي، وفقًا للبيانات الرسمية لشعبة الدواجن بالغرف التجارية.

في وقت سابق، أوضح الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، أن انخفاض سعر البيض يرجع إلى عدة أسباب، أبرزها الإفراجات الجمركية للأعلاف التي تمت في الفترة الماضية.

تسهيل إفراج الأعلاف من الجمارك

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدولة سعت لتسهيل إفراج الأعلاف بهدف توفيرها بأسعار مناسبة، حيث تشكل الأعلاف نحو 70% من تكلفة إنتاج الدواجن.

وأضاف أن الأسابيع الأخيرة استقبلت مصر دفعات جديدة من الدواجن البياضة في عمليات الإنتاج، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من تراجع أسعار البيض بعد زيادة حجم الإنتاج.

يذكر إنتاج مصر من البيض يبلغ حوالي 14 مليار بيضة سنويًا، وتحقق البلاد الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، مع توجيه الفائض للتصدير.