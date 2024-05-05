«أوقاف القليوبية» تهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد: «نسيج وطني واحد»

وجه الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وقيادات جامعة بنها والأزهر الشريف والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، مؤكدا عمق العلاقة بين نسيج للأمة المصرية من المسلمين والأقباط في مزيج إنساني فريد.

الروح الوطنية والمزيج الإنساني

وكان في استقبال وفد أوقاف القليوبية وقيادات المحافظة، الأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا بمطرانية بنها، حيث جاء اللقاء في ظل الروح الوطنية والمزيج الإنساني والتاريخ الحضاري الذي يتميز به الشعب المصري بجناحيه الممتزج والمترابط منذ فجر التاريخ.

استكمال مسيرة البناء والتنمية

وأعرب وكيل وزارة الأوقاف عن تمنياته القلبية بأن يكون عيد القيامة عيدا سعيدا على المصريين، وأن يعم الأمن والأمان ويحفظ مصر الغالية في استكمال مسيرة البناء والتنمية وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن مصر تمتعت عبر تاريخها بحالة من التسامح والتآخي بين عنصري الأمة المسلمين والمسيحيين، معتبرا أن هذا التسامح هو سر قوة الدولة المصرية الذي أدى إلى تماسك شعبها ووحدته وترابطه وحسه الوطني عبر العصور.