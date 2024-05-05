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الكشف على 282 مريضا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بطوخ

كتب:

حسن صالح
01:39 م | الأحد 05 مايو 2024
قافلة جامعة بنها

قافلة جامعة بنها

نظمت جامعة بنها قافلة طبية في قرية ميت كنانة بمركز طوخ، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية انطلاقا من الدور المجتمعي للجامعة، في إطار توفير حياة كريمة للمواطنين.

خدمة المجتمع وتنمية البيئة

جاءت القافلة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، وبالتنسيق مع رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وإبراهيم عبدالله مدير عام رعاية الشباب.

تخصصات متعددة في القافلة

وشارك بالقافلة أطباء في تخصصات «الباطنة العامة، الأطفال، الرمد، العظام»، وتم الكشف على أهالي القرية بإجمالي 282 حالة، تنوعت بين 57 حالة باطنة، و72 حالة أطفال، و79 حالة رمد، و74 حالة عظام، كما تم صرف العلاج مجانا، وتم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الأشعات اللازمة وإجراء العمليات الجراحية.

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