«الأرصاد» تعلن موعد ارتداء الصيفي.. وتكشف طقس شم النسيم | عاجل

على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ على محافظات الجمهورية كافة، بدأ المواطنون بالفعل بالتخلي عن الملابس الشتوية الثقيلة، إلا أنّ هيئة الأرصاد الجوية ناشدت المواطنين بعدم التخلي الكامل عن الملابس الثقيلة خاصة في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، ما جعل البعض يتساءل عن موعد ارتداء الملابس الصيفية والتخلي عن اصطحاب الجواكيت.

موعد ارتداء الملابس الصيفية

الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، يجيب عن سؤال الساعة حول موعد ارتداء الملابس الصيفية، ويقول في حديثه لـ«الوطن» إنّ الفترة الحالية خاصة في فترات النهار، يمكن للمواطنين ارتداء الملابس الصيفية بشكل كامل، إذ تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة خلال الفترة الحالية بين 30 و33 درجة مئوية وذلك في المعدلات الطبيعية، وأحيانًا نشهد ارتفاع درجات الحرارة إلى قيم عالية جدًا.

وعلى الرغم من الأجواء الحارة، لا زالت درجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى حدود الـ16 درجة مئوية لتكون حول معدلاتها الطبيعية، وتتسبب في تحوّل الطقس إلى مائل للبرودة خلال ساعات الليل خاصة عند نشاط الرياح، وبالتالي لا يُفضل ارتداء الملابس الصيفية في مثل هذا الوقت خاصة في المناطق المكشوفة أو المفتوحة، لكن يمكن ارتداء الملابس الصيفية بشكل كامل خلال ساعات النهار والليل مع أواخر شهر مايو وبداية شهر يونيو أو بعد منتصف شهر يونيو، إذ من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة الصغرى الـ20 درجة مئوية.

طقس شم النسيم

وتتأثر البلاد خلال الفترة الحالية بتساقط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري، وتتأثر نحو 15 محافظة بسقوط أمطار خفيفة نتيجة وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة تستمر على مدار اليوم، ويتحرك المنخفض الجوي يوم الاثنين ناحية الشرق لتنحسر الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية فقط.

وبحسب عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تشهد البلاد اضطرابا في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، إذ ترتفع الأمواج ما بين مترين وثلاثة أمتار، وتصل سرعات الرياح ما بين 50 و60 كم/ ساعة ما دفع بعض الشواطئ لرفع الرايات الحمراء لتجنب نزول البحر بسبب ارتفاع الأمواجن كما تشهد العديد من مناطق الجمهورية نشاطًا للرياح تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد، وشمال محافظة البحر الأحمر، والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى.