«القومي للترجمة»: خصم 40% على الكتب احتفالا بعيد القيامة المجيد

أطلق المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، خصومات على جميع إصداراته في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو، وحتى الخميس الموافق 9 مايو الجاري، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بعيد القيامة المجيد.

كما أطلق المركز الإصدار الصوتي من كتاب «رحلة الخير: العائلة المقدسة في مصر»، تأليف أحمد إبراهيم الشريف، وترجمة رضوى محمد قطيط، وتحرير إنجي محمد عرفة، والتعليق الصوتي لكل من مروة وهدان و يارا حسونة.

الكتاب بمثابة مشروع مهم

‎وقال «القومي للترجمة» في بيان، إن الكتاب بمثابة مشروع مهم، له علاقة بهوية مصر وتاريخها، ويلقي الضوء على جانب من حياة العائلة المقدسة، وكذلك جانب من دور مصر عبر الزمن، مشيرًا إلى الفكرة أنّ تُحسب إلى المركز، الذي حرص على أن يكون أبناء مصر ممن يقرأون بالعربية واللغات الأخرى على دراية بتاريخ مصر، لذا قدمنا هذا المشروع باللغتين العربية والإنجليزية‎.

إصدارات حديثة من المركز القومي للترجمة

من أحدث إصدارات المركز المتاحة بمنفذ البيع: «الأدب والعلم: التأثير والتفاعل الاجتماعي»، من ترجمة شرقاوي حافظ وإبراهيم عبد التواب حمزة، و«عوالم إليسون بليكس المفقودة» من ترجمة مصطفى سالم، «إسلام الشارع: الدين في الأدب العربي الحديث» من ترجمة هاجر بن إدريس، «مقدمة في نظرية المعرفة» من ترجمة محمد باشا، «عصر البراءة: الفيزياء النووية بين الحربين العالميتين الأولى والثانية» من ترجمة محمد العجمي، وغيرها.