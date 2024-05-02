حدود السحب والشراء للبطاقة الذهبية من بنك مصر محليا ودوليا

يقدم بنك مصر أنواعا مختلفة من البطاقات الائتمانية، من بينها الفيزا الذهبية، إذ أن يمكن إصدارها بالضمان العيني أو الشخصي، واستخدامها في عمليات الشراء والسحب النقدي محليًا ودوليًا، والسداد بالجنيه المصري.

وبحسب الموقع الرسمي لبنك مصر، يمكن استخدام 100% من الحد الائتماني للبطاقة في السحب النقدي، وتتميز البطاقة الذهبية بأنها أطول فترة سداد تصل إلى 56 يومًا، وأقل حد أدنى للسداد 5% من قيمة الاستخدامات الشهرية.

حدود الاستخدام محليا ودوليا

ونرصد في السطور التالية حدود الاستخدام محليا ودوليا بحسب بنك مصر.

- 400 ألف جنيه شهريًا في حال الشراء من الإنترنت داخل مصر، وحد أقصى 8 مرات شهريًا.

- الشراء خارج مصر عبر الإنترنت يكون 6 آلاف جنيه شهريًا، في حال الإبلاغ بالسفر.

- 600 جنيه للحركة للشراء في مصر باستخدام الـcontactless بدون رقم سري، والحد الأقصى 15 مرة متتالية، وخارج مصر ما يعادل 1500 جنيه للحركة والحد الأقصى 15 مرة.

الشراء داخل مصر وخارج مصر

- بالنسبة للشراء في مصر حسب حدود الحد الائتماني للبطاقة، فيما يكون خارج مصر 10 آلاف جنيه شهريًا.

- السحب النقدي خارج مصر من خلال بطاقة بنك مصر الذهبية هو 3 آلاف جنيه شهريًا.