دينا فؤاد تهنئ الأقباط بعيد القيامة وشم النسيم

وجّهت الفنانة دينا فؤاد التهنئة للأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم، من خلال صورة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» تحتوي على كلمة «عيد سعيد».

وكتبت «دينا» منشورها: «كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم».

وزارة التضامن تكرم دينا فؤاد

وعلى جانب آخر كانت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، قد كرمت دينا فؤاد، في احتفالية خاصة، حول مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات بالأعمال الدرامية، في شهر رمضان لعام 2024 من خلال مسلسل «حق عرب».

وكان لمسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، ودينا فؤاد حظا في التكريم، وذلك بسبب تسليط الضوء على الإدمان والمخدرات خلال حلقات المسلسل.

تصدر مسلسل حق عرب لمواقع التواصل الاجتماعي

وكانت «فؤاد» قد حققت نجاحا كبيرا بمسلسل حق عرب والذي عرض رمضان الماضي، وتصدرت تريند موقع «إكس» مرتين، واحتل هاشتاج «دينا فؤاد» المركز الأول في قائمة الأكثر تداولا، وذلك عقب عرض أحداث الحلقة 17 من مسلسل «حق عرب» كما سبق وتصدرت التريند عقب عرض الحلقة 15 من المسلسل، التي أثارت الجدل على منصات التواصل الاجتماعي