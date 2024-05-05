هل يجوز تعدد النية في الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال متصل حول «هل يجوز صلاة ركعتين فقط بأكثر من نية كصلاة قيام الليل وسنة العشاء؟».

وقال «كمال»، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الأحد: «سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول إنما الأعمال بالنيات ولكل امرء ما نوى، فتعدد النيات أو التشريك بالنية كل جائز وعليه ثواب وأجر من الله سبحانه وتعالى».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء: «ويمكن أيضا قراءة القرآن الكريم ووهب ثوابه إلى أي شخص، والأكثر في الثواب والأجر هو كل صلاة لواحدها».