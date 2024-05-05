أمين الفتوى: شم النسيم عند القدماء المصريين كان يوما لشكر الله

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول «ما حكم الاحتفال بشم النسيم؟».

وقال «كمال»، خلال حلقة ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الأحد: «في عادات موجودة في الصعيد مختلفة عن محافظات أخرى، كل إنسان على حسب المكان الموجود فيه، فشم النسيم عادة موجودة عند الفراعنة قبل قدوم سيدنا عمرو بن العاص لمصر».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء: «يوم شم النسيم عند القدماء المصريين، كان لشكر الله سبحانه وتعالى على مرور الأيام، لأنهم كانوا يخرجون في نهاية فصل الشتاء وقدوم فصل الربيع، وسيدنا عمرو بن العاص، الصحابي الجليل كان يخطب في الناس في هذا اليوم ويحثهم على الخروج الذي يوافق الفطرة البشرية، ولو كان رأى فيه ما يخالف الله والسنة النبوية، لما أمر الناس بالخروج لتدبر خلق الله سبحانه وتعالى».