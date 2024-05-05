إجراءات رادعة وإزالة للمباني المخالفة في دمياط الجديدة

أعلن الدكتور محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، عن إجراءات رادعة بالتزامن مع تنفيذ خطة الإزالات الفورية لمخالفات البناء والتعديات في مدينة دمياط الجديدة، بهدف الحفاظ على النسق المعماري والحضاري للمدينة.

وأوضح خلف الله، أن الجهاز يقوم بحملات متابعة ورصد مستمرة داخل أحياء المدينة، ويحرص على تنفيذ خطة الدولة للتعامل السريع مع المخالفين الذين يحاولون استغلال ظروف الإجازات والعطلات الرسمية.

وخلال تنفيذ الحملة، أوقف الجهاز تقفيل مظلة مفتوحة الجوانب دون تحويلها لوحدة سكنية والشروع في عمل دور دوبلكس في إحدى قطع الأراضي السكنية بالمجاورة 26 بالحي الخامس بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بمخالفة الاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للقطعة بالإضافة إلى إزالة سلم مخالف خارج خطوط التنظيم في المجاورة 13 بالحي الثالث بالمدينة.

إزالة المخالفات والإشغالات

وأكد الدكتور محمد خلف الله، أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتعليمات نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، وتهدف إلى إزالة كافة المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة بينما تحفظ جهاز مدينة دمياط الجديدة على المعدات وصادر المضبوطات وأودعها مخازن الجهاز، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

استمرار المتابعات وحملات الرصد

وتجري حملات المتابعة والرصد المستمرة، تحت إشراف المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الهيئة تنمية مدينة دمياط الجديدة، بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين واللوائح.