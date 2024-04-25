رئيس «دمياط الجديدة» يوجه برفع كفاءة ممشى الكورنيش استعدادا لموسم الصيف

تفقد الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، والمهندس صلاح عبد الهادى، نائب رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز، البدء في أعمال الزراعة والتجميل لنموذج التطوير بالشاطئ العام ضمن عملية زراعة وتشجير المحاور الرئيسية بالمدينة، استعدادا لاستقبال موسم الصيف المقبل، وأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالمدينة في المحاور كافة.

مدينة دمياط الجديدة تستعد لاستقبال الصيف بتطوير الشاطىء العام

ووجه رئيس الجهاز بسرعة الانتهاء من زراعة المسطحات الخضراء واستغلال تلك المناطق لإظهار الصورة الجمالية لمدخل منطقة الشاطىء مع رفع كفاءة السور وممشى الكورنيش والخدمات الشاطئية، إلى جانب التنسيق بين فريق العمل لتعديل ورفع كفاءة بعض المحاور والطرق، ورفع كفاءة البردورات للجزر الرئيسية والمداخل وأعمال النظافة الدورية لمنطقة الشاطىء والكورنيش.

رفع كفاءة الجزر الرئيسية والمداخل وأعمال النظافة لمنطقة الشاطىء والكورنيش

كما تفقد رئيس جهاز دمياط الجديدة ومرافقوه، أعمال التطوير بالمدخل الغربي الساحلي للمدينة، ووجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الزراعة والتجميل ورفع كفاءة الطرق بالمدخل، وذلك لإظهار المدينة بالصورة الحضارية والتنموية استكمالا للجهد المبذول في المحاور التنموية والخدمية بالمدينة.

وفي السياق ذاته، تفقد الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة أعمال الطرق الداخلية بموقع 40 عمارة «سكن مصر» جنوب الحي الرابع، إذ جرى الانتهاء من طبقة السن والأساس والبدء فى التجهيز لتنفيذ الطبقة الرابطة «الأسفلت» للطرق الداخلية، و10 أماكن انتظار للسيارات، حيث بلغت نسبة التنفيذ 80%.