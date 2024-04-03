رئيس جهاز «دمياط الجديدة»: الحفاظ على النسق الجمالي والحضاري أولوية قصوى

شدد رئيس جهاز دمياط الجديدة، محمد خلف الله، على ضرورة متابعة مخالفات المشروعات السكنية، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على النسق الجمالي والحضاري، والالتزام التام بشروط التعاقد والتخصيص، وتطبيق القواعد واللائحة العقارية للهيئة حيال المخالفات إن وجدت.

جاء ذلك خلال تفقده مشروعات إسكان «دار مصر 2، وجنة 44 عمارة، وجنة 59 عمارة بالحي السادس»، يرافقه المهندس صلاح عبد الهادي، نائب رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز والمشروعات.

وأكد خلف الله في جولته ضرورة المتابعة الدورية للأحياء المختلفة بالمدينة، وكذا مشروعات الإسكان القومية، للوقوف على مستوى أعمال (الزراعة - النظافة - الصيانة)، موجها بضرورة تكثيف أعمال النظافة والزراعة للمسطحات الخضراء بين العمارات، وإعادة زراعتها بالنجيل والأشجار، والصيانة الدورية الداخلية للعمارات.

وعقد خلف الله اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي شركة متخصصة في تنفيذ مشروعات الكهرباء، لمناقشة دراسة مشروع إنشاء محطة محولات مدينة دمياط الجديدة 2 جهد (11/ 66 ك ف)، لخدمة التوسعات، وذلك بحضور المهندس محمود نعمان، نائب رئيس الجهاز،

وأشار رئيس جهاز مدينة دمياط إلى أن الاجتماع يأتي استكمالاً لجهود الجهاز في تنفيذ مشروعات كهرباء لخدمة التوسعات التى تشهدها المدينة، والتي تشمل مشروعات إستثمارية توفر فرص عمل، بهدف تلبية القدرات المطلوبة للكهرباء فى دعم تلك المشروعات.

وخلال الاجتماع جرى استعراض تفاصيل المشروع بالكامل، للعرض على الجهات المختصة للدراسة، وتحديد الموقف الفعلى للبدء في تنفيذ تلك المرحلة.