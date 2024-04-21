نائب رئيس اللجنة البارالمبية: ندعو الأندية الشعبية إلى تكوين فرق للساق الواحدة (حوار)

قالت سارة سمير، نائب رئيس اللجنة البارالمبية لكرة القدم للساق الواحدة، إن هناك عدة مراحل مر بها المنتخب الوطنى خلال رحلة تأسيسه لأول مرة، بعدما تجمع عدد من اللاعبين على قلب رجل واحد وطالبوا بتكوين منتخب قومى للساق الواحدة، وهو ما استجابت له الدولة بمؤسساتها المختلفة، وتقرر تشكيل فريق قومى ضم 25 لاعباً من بينهم 3 لاعبين مؤسسين، ونجح هذا الفريق الوليد فى الحصول على برونزية دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت من غانا العام الماضى.. وإلى نص الحوار:

من أين جاءت فكرة تأسيس منتخب لكرة القدم لأصحاب الساق الواحدة؟

- فكرة تأسيس منتخب وطنى للساق الواحدة سبقتها عدة محاولات لتجميع اللاعبين وتعريفهم باللعبة، البداية كانت من خلال تأسيس أكاديمية سمير وعلى عام 2021، التى كان هدفها تجميع اللاعبين الراغبين فى ممارسة هذه اللعبة ولم يجدوا من يرشدهم إلى الطريق الصحيح، فكانت الأكاديمية بالنسبة لهم خير مرشد لطريق بدأ بحلم لم يتوقع أحد تحقيقه، خلال عام واحد فقط تمكنا من الوصول لعدد كبير من اللاعبين، وهنا بدأت مرحلة أخرى من العمل وهى مخاطبة الأندية لتأسيس فرق لها فى تلك اللعبة، وبالفعل نجحنا فى تكوين 4 فرق لأندية مختلفة العام الماضى، ولكن هذا الأمر لم يمكنا من المطالبة بتأسيس اتحاد خاص للعبة، لضرورة أن يكون عدد الفرق المشاركة 6 فرق، وهو ما تحقق هذا العام، وبفضل تعاون الدولة معنا فى هذا الملف تمكنا من تكوين اتحاد لكرة القدم للساق الواحدة سيتم إعلانه رسمياً خلال عدة أشهر، وسوف يكون له دور مهم فى وضع نظم ومعايير، ومن خلاله سيصبح لدينا منظومة وكيان مستقل ونشاط دائم ودورى منتظم.

ما أبرز التحديات التى واجهتكم خلال تلك الرحلة؟

- واجهنا العديد من التحديات، أبرزها تكوين جماهيرية للعبة داخل مصر، من خلال جذب الجماهير للمدرجات، لأن الجماهير تعطى اللعبة رونقاً خاصاً ووجودهم يجذب الرعاة والمسوقين، وهنا وضعنا خطة استراتيجية من خلالها نستهدف الأندية الجماهيرية، ومن هنا يمكننا الوصول لأكبر قاعدة جماهيرية، وهو ما تحقق بالفعل بعد استجابة نادى الزمالك لنا، وأسس فريقاً قوياً خاصاً به، هو فى صدارة الدورى فى نسخته المقامة حالياً، مشاركة نادى الزمالك معنا انعكست بشكل كبير على جماهيره، الذين يدعموننا بشدة ويحرصون على حضور المباريات لتشجيع الفريق الأبيض ويشعلون المدرجات بالهتافات.

ماذا عن الاستراتيجيات التى تتبعونها لتحقيق الانتشار؟

- نحاول إشراك المدارس معنا فى برنامج خاص باللعبة يضمن لنا الوصول إلى أكبر عدد من اللاعبين، لأن هناك طلبة فى القرى والنجوع يعانون إصابات فى الأطراف يحتاجون منا إلى الدعم، والحديث معهم عن المشاركة فى أندية مخصصة لكرة القدم للساق الواحدة سيكون حافزاً لهم لتغيير حياتهم إلى الأفضل، وهنا لا بد من الإشارة إلى أهمية بطولات المدارس والجامعات، التى يمكن من خلالها العثور على لاعبين مميزين قادرين على خدمة المنتخب الوطنى.

كيف يمكن للشباب المشاركة فى أنشطتكم؟

- يمكن للشباب الراغبين فى ممارسة كرة القدم للساق الواحدة الانضمام إلى أكاديمية سمير وعلى، التى من خلالها يكتسب اللاعب مهارات الحركة داخل الملعب، والقدرة على توزيع طاقته خلال المباراة، ليكون قادراً على الركض طوال مدة اللقاء، كما أن الأكاديمية تتعاون بشكل كبير مع اللجنة البارالمبية المصرية فى تأهيل اللاعبين.

تأهيل اللاعبين

الأكاديمية مجانية بشكل تام، هدفها فقط تأهيل اللاعبين قبل الانضمام إلى الأندية أو المنتخب، ولا تهدف مطلقاً إلى تحقيق ربح مادى، لأن هدفها اجتماعى من خلال دمج أصحاب الساق الواحدة فى المجتمع، كى يكون لهم دور مهم فى الحياة بدلاً من شعورهم بأنهم عالة على المجتمع الذى يهمشهم، فهى أكاديمية تأهيلية تساعد فى إعداد لاعبين قادرين على تحقيق طفرة فى أداء المنتخب والأندية خلال الفترة المقبلة، والتدريب يكون مرة واحدة فى الأسبوع وتحديداً يوم الجمعة، ويتدرب اللاعب لمدة ساعتين، وخلال الدورى يتوقف عمل الأكاديمية لأنها تأهيلية، ليبدأ دور الأندية مع لاعبيها.