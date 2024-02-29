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دراما المتحدة

«الشباب والرياضة» تعلن وظائف برواتب مجزية.. لا يشترط خبرة

كتب:

صفية النجار
06:50 م | الخميس 29 فبراير 2024
وظائف خالية

وظائف خالية

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، وظائف خالية للراغبين للتقدم بالعمل بها، وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر لإقامة اليوم التوظيفي المفتوح لشركة محمود الفار ماركت.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح وفقا للتخصصات والشروط التالية:

التخصصات المطلوبة للوظائف

- كاشير.

- خلف كاشير.

- مساعد كاشير.

- محضر ومتلقي طلبات.

- موظف خضار وفاكهة.

- منسق ممرات.

شروط الوظيفة 

مطلوب جميع المؤهلات متوسط وفوق متوسط وعالي، بحد أقصى للسن 40 عاما، وموقف محدد من التجنيد.

المميزات والحقوق الوظيفية

يحصل المقبولون في العمل على المميزات والحقوق الآتية:

- راتب حسب الخبرة والوظيفة ويبدأ صافي المرتب من 4100 جنيه.

- 9 ساعات عمل على مدار 3 شيفتات.

- يوم إجازة في الأسبوع.

- زيادة سنوية ومواصلات في بعض الفروع.

- ترقيات داخلية.

- تأمين طبي واجتماعي.

موعد ومكان اليوم التوظيفي

يقام الملتقى التوظيفي يوم الخميس 7 مارس 2024، من الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساء، بمحيي الدين أبو العز بجوار بنك سايبيوم.

وللتقديم في الملتقى الوظيفي يرجى ملء الاستمارة من هنــــــــــا والتوجه للمقابلة في الموعد المحدد.

ولمزيد من الوظائف يرجى زيارة منصة توظيف مصر من هنــــــــــا.

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بقلم صفية النجار