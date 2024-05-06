حلقة من النار.. سر ظاهرة فلكية منتظرة تظهر بـ3 أماكن فقط في هذا الموعد

لم يكن كسوف الشمس الكلي 8 أبريل الحدث الفريد من نوعه؛ لكن الظلام الدامس جعله الحدث الأبرز في هذا العام؛ فيما يعود الكسوف مرة أخرى بشكل مذهل في شكل حلقي في أكتوبر، ويكون مرئيًا في مسار واسع عبر مناطق معينة في العالم في ويشكل حلقة من النار تزين السماء.

كسوف مذهل في أكتوبر

مجلة «space» العالمية ذكرت، أن أجزاء من العالم وهي المحيط الهادئ وجزيرة إيستر وجنوب أمريكا الجنوبية، ستكون مسار الكسوف الحلقي المقبل في أكتوبر2024، ويحدث الكسوف الحلقي للشمس عندما ينجرف القمر أمام الشمس بينما يكون بعيدًا قليلاً عن الأرض مقارنة بالكسوف الكلي للشمس، لذلك لا يغطي قرص الشمس بالكامل.

تفاصيل عن الكسوف

ويسمى الكسوف بـ«حلقة النار» لأن حلقة الكسوف تبدو حمراء مثل كرات النار، بينما تبلغ ذروته عند 7 دقائق و25 ثانية، حيث سيتم تغطية 93% من مركز الشمس، وسيبلغ عرض هذا المسار حوالي 165 إلى 206 ميلًا.

وسيكون أطول كسوف حلقي للشمس حتى يتكرر مرة أخرى في 6 فبراير 2027، وستكون «حلقة النار» مدتها 7 دقائق و51 ثانية مرئية مرة أخرى من تشيلي والأرجنتين وكذلك من أوروغواي وكوت ديفوار وغانا وتوغو، وبنين ونيجيريا.