أسامة الأزهري يهنئ الأقباط بعيد القيامة: بقلبي عاطفة عظيمة للسيد المسيح

توجه الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، بالتهنئة إلى الطوائف المسيحية على أرض مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد، قائلاً: «الأصدقاء الذين أتشرف بمعرفتهم من أقباط مصر أتوجه إليهم بالتهنئة»، داعياً بأن يجعل الله أرض مصر في أعياد دائمة وفرح مستمر.

وتابع «الأزهري»، خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc»، تقديم الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع على شاشة «dmc»: «أهنئ الأشقاء المسيحيين والبابا تواضروس والقس أندريه زكي بعيد القيامة المجيد، وكذلك مسيحيو العالم أجمع»، متابعا: «أنا بجوار واجبي الديني من الإيمان بسيدنا عيسى نبياً ورسولاً وأنه كلمة الله وروح الله وعبد الله ورسوله وأخ وشقيق لرسول الله – صلى الله عليه وسلم».

وقال: «أنا كإنسان وشخص أجد في قلبي عاطفة عظيمة تجاه سيدنا عيسى السيد الماجد الذي كلما مرت سيرته وجدت عاطفه جياشة تجاهه، وأودعو أن تعيش مصر الفرح والسرور وأن يبقى كل فرد على أرضها عوناً لأخيه يفرح لفرحه ويحزن لحزنه».