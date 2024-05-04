طقوس الاحتفال بعيد القيامة المجيد.. «آخر أيام أسبوع الآلام»

كشف الأنبا بطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكي للسينما، أن صلاة عيد الميلاد تختلف عن صلاة عيد القيامة المجيد، مضيفا أن صلاة عيد القيامة تكون الكنيسة في ظلام.

مراسم الاحتفال بعيد الميلاد

وتابع مدير المركز الكاثوليكي للسينما خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن باقي مراسم الاحتفال في العيد تكون من خلال بعض القراءات والاحتفالات، وبعدها يأتي النور والترانيم المبهجة.

اليوم آخر أسبوع الآلام

وأكد مدير المركز الكاثوليكي للسينما، أن اليوم هو آخر أسبوع الآلام، ويسمى سبت النور أو سبت القيامة، وترانيم عيد الميلاد تكون بكل لغات العالم، ولها «تيشرت» مخصص لها، ومنها عمره أكثر من 500 سنة.

وأضاف مدير المركز الكاثوليكي للسينما، أن كل عيد له طريقة في الاحتفال به، حيث يبدأ عيد الميلاد بترانيم فرحة، والعكس في عيد القيامة تكون الدنيا ظلام وترانيم حزينة.

الأنبا دانيال: نصلي من أجل الأشقاء في اليمن والسودان

وأردف: «دايما نصلي من أجل إخواتنا في فلسطين، ونتذكر الأحداث خلال الاحتفال بالعيد، ونشارك إخواتنا في السودان واليمن ونصلي من أجلهم».

واختتم مدير المركز الكاثوليكي للسينما حديثه، بأن الفرحة كانت فرحتين العام الجاري، لأن المسلمين والمسيحيين بدأوا الصيام سويا، مضيفا «عندما يكون هناك التحام في الناحية الروحية الجميلة والعلاقة الجميلة بربنا، بتبقى حاجة حلوة».