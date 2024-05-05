3 ظواهر تضرب البلاد خلال ساعات.. «الأرصاد» تحذر من نزول البحر

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من 3 ظواهر جويّة تضرب البلاد خلال الساعات المقبلة، بما في ذلك نشاط حركة الرياح على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى، وارتفاع حركة أمواج البحر بمنسوب يصل إلى 2.5 متر، مع وجود فرص لتساقط أمطار متفاوتة الشدة.

سرعة الرياح

وأوضحت «الأرصاد» في بيان، أنّ سرعة الرياح سجلت معدلات كبيرة، وهي كتالي:

- سجلت سرعة الرياح في الإسكندرية 30 كيلومترًا/ ساعة.

- في مرسي مطروح 40 كيلومترًا/ ساعة.

- القاهرة الكبرى 28 كيلومترًا/ ساعة.

أمطار وارتفاع في حركة الأمواج

وأضافت «الأرصاد»، أنّ أجواء الاثنين تكون ربيعية، لكن يصاحبها اضطراب في حركة أمواج البحر، وارتفاع يتراوح بين المترين و2.5 متر، مع وجود فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، وتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة في القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية، وفي الوجه البحري 27 درجة، وتقل في السواحل الشمالية إلى 24 درجة مئوية.