«الأرصاد» تكشف سبب ارتفاع الحرارة على محافظات الصعيد وتحذر منه

أكدت هيئة الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة على محافظات وسط وجنوب الصعيد حتى نهاية الأسبوع، إذ تزيد قيم الحرارة العظمى.

قوة الأشعاع الشمسي على محافظات الصعيد

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية سكان محافظات الصعيد، من أنّ الأجواء ستكون حارة وشديدة الحرارة، اليوم، على جنوب صعيد مصر حتى طقس نهاية الأسبوع الجاري، بسبب شدة الإشعاع الشمسي خلال فترات الظهيرة، وزيادة الشعور بارتفاع قيم الحرارة العظمي، على عكس المحافظات الساحلية شمال البلاد حيث تنخفض درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من فصل الربيع.

درجات الحرارة الخميس 9 -5-2024

- القاهرة والوجه البحري: الحرارة العظمى 32 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية العظمى 29 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء العظمى 35 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد العظمى 35 والصغرى 11 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد العظمى 39 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 10-5-2024

- القاهرة والوجه البحري العظمى 34 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية العظمى 30 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء العظمى 37 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد العظمى 38 والصغرى 11 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد العظمى 40 والصغرى 15 درجة مئوية.