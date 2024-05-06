تقلبات غير مسبوقة.. «الأرصاد» تحذر من طقس اليوم الاثنين

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم يسوده حالة من الاضطراب، إذ تنشط الرياح على بعض المناطق، وترتفع أمواج البحر، ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، يكون مائلا للبرودة خلال الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

تقلبات جوية

وأضافت «الأرصاد» في بيان، أنه من المتوقع أن يحدث اضطراب للملاحة البحرية على السواحل الغربية للبحر المتوسط، وقد تصل سرعة الرياح من إلى 50 كيلومترا على الساعة، وارتفاع الأمواج يتراوح بين المترين و2.5 متر.

فرص لتساقط أمطار

ومن المتوقع وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، أن تتساقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، يصحبها اضطراب في حركة أمواج البحر، وتكون درجات الحرارة كالتالي:

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة والوجه البحري: الحرارة العظمى 28 والصغرى 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية العظمى 23 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب سيناء العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- شمال الصعيد العظمى 29 والصغرى 16 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد العظمى 33 والصغرى 21 درجة مئوية.