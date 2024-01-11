أمينة شلباية تكشف سر نجاحها في تقديم برامج الأزياء.. ما علاقة والدتها؟

حالة من الاهتمام والشغف كانت تتملك الكثير من السيدات والفتيات خلال مشاهدة برامج أمينة شلباية قبل 20 عاما، والتي كانت بمثابة نافذة لأجيال عديدة نحو عالم الموضة والجمال والأزياء في وقت مبكر لم تكن فيه هذه البرامج متاحة مثل الوقت الحالي.

حب وشغف بالأزياء والموضة

سنوات طويلة طلت خلالها أمينة شلباية خبيرة الموضة والأزياء على الشاشة، ترد على تساؤلات الفتيات والسيدات بمصر والعالم العربي، لتمحو أمية الموضة لدى الغالبية العظمى لتزرع داخلهم حب هذا المجال، على نحو فتح الطريق أمام الكثيرات للتخصص بمهن لها علاقة بالمكياج والأزياء والأتيكيت، الذي كان يعد فقرة أساسية في برامجها، بحسب ما ذكرت أمينة شلباية خبيرة الموضة عبر برنامج مساء dmc، عبر شاشة dmc.

برنامج عن الموضة لأول مرة بمصر

الموضة والأزياء كان المجال الذي استحوذ على تفكير أمينة شلباية في فترة مبكرة من حياتها، وتروي خبيرة الموضة، أن دخولها عالم تقديم البرامج كان بطلب من الإعلامية الشهيرة سلمى الشماع لتقديم برنامج خاص بأفضل الأغاني «توب تن» على قناة النيل للمنوعات، لكنها حاولت إقناعها بأن تسمح لها بتقديم برنامج عن الموضة وهو الأمر الذي رفضته الشماع بالبداية: «قولتلها هعمل برنامج موضة قالتلي هي مصر فيها موضة، قلتلها ملكيش دعوة أنا دارسة وأنا اللي هقوم بإعداد البرنامج وهعمل فقرات متنوعة وفعلا ادتني الفرصة دي».

نصيحة ذهبية من والدتها

وكشفت «شلباية»، أنها عند بداية عملها بالبرامج كانت تختار الفقرات وفقا لاهتماماتها الشخصية وتنصرف عن غيرها من الموضوعات حتى قدمت لها والدتها النصيحة بضرورة أن تتضمن برامجها اهتمامات الجمهور أيضا، وليس فقط ما تحبه هي، وهي النصيحة التي تسببت في نجاحها واتساع قاعدة جمهورها فيما بعد.